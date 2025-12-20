¿ÇÎÅÊó½·¤ÎÍèÇ¯ÅÙ²þÄê¡¢ËÜÂÎ£³¡¦£°£¹¡ó°ú¤¾å¤²Êý¿Ë¡ÄÁ´ÂÎ²þÄêÎ¨¤Ï£²¡óÂæ
¡¡À¯ÉÜ¤Ï£±£¹Æü¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤Î£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ²þÄê¤Ç¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤é¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë²ó¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×ÉôÊ¬¤ò£³¡¦£°£¹¡ó°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡²þÄêÎ¨¤¬¥×¥é¥¹£³¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£¹£¹£¶Ç¯ÅÙ²þÄê¤Î£³¡¦£´¡ó°ÊÍè¡¢£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£Êª²Á¤äÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä°²½¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬£±£¹Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÊÒ»³ºâÌ³Áê¤È¾åÌî¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤È¶¨µÄ¤·¡¢È½ÃÇ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÌôÂå¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÌô²Á¡×ÉôÊ¬¤ò£°¡¦£¸¡óÄøÅÙ°ú¤²¼¤²¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤Ï£²¡óÂæ¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡££²£´Æü¤Ë¤âÊÒ»³¡¢¾åÌîÎ¾»á¤¬³ÕÎ½ÀÞ¾×¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¡¢¸¶Â§£²Ç¯¤Ë£±ÅÙ²þÄê¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÂÎÉôÊ¬¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÄÂ¾å¤²ÂÐ±þ¤Ë¥×¥é¥¹£±¡¦£·¡ó¡¢¸÷Ç®¿åÈñ¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÂÐ±þ¤Ë¥×¥é¥¹£±¡¦£²£¹¡ó¤Ê¤É¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎÉôÊ¬¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£³¡óÄ¶¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤ë¸üÏ«¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë£±¡¦£µ¡óÄøÅÙ¤ÏµöÍÆ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼óÁê¤¬£±£¹Æü¤Î¶¨µÄ¤Ç¡¢Á°²ó£²£°£²£´Ç¯ÅÙ²þÄê¤Î£°¡¦£¸£¸¡ó¤«¤éÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£´Ç¯ÅÙ¤Ï°ìÈÌÉÂ±¡¤Î£·³ä¼å¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Î£²³äÈ¾¤Ð¤¬ÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£