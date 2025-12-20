¿·µ¬¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼»ö¶È¤Ø¤Î»Ù±çÇÑ»ß¤Ê¤É¡¢Íð³«È¯ËÉ»ß¤Ø£²£°¹àÌÜ¤ÎÂÐºö°Æ¡ÄÀ¯ÉÜ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸°Æ¤ÎÁ´ÍÆÈ½ÌÀ
¡¡¼«Á³ÇË²õ¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡×¤ò½ä¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬´Ø·¸Ë¡Îá¤Î²þÀµ¤ä´Æ»ëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤ÉÌó£²£°¹àÌÜ¤ÎÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸°Æ¤ÎÁ´ÍÆ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·µ¬»ö¶È¤Ø¤Î»Ù±çÇÑ»ß¤ä´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¡Ê´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¤Ê¤É¤ÇÍð³«È¯¤òËÉ¤®¡¢ÃÏ°è¤È¶¦À¸¤·¤¿»ö¶ÈÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬¶á¤¯³«ºÅ¤¹¤ë´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤ÇÂÐºö°Æ¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¼Â»Ü¤ò·èµÄ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐºö°Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Ë°ìÄê³Û¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÅÅÎÏ¤òÇã¤¤¼è¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤«¤é½ÐÎÏ£±£°£°£°¥¥í¡¦¥ï¥Ã¥È°Ê¾å¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤òÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¼¡À¤Âå·¿¡Ö¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¡×¤Î³«È¯¡¦Æ³Æþ¤ä´Ä¶Éé²Ù¤¬¾®¤µ¤¤²°º¬ÀßÃÖ·¿¤Î»Ù±ç¤Ï¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡Ë¡Åªµ¬À©¤Î¶¯²½ºö¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È³«»Ï¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¸½¹Ô¤Î½ÐÎÏºÇÄã£³Ëü¥¥í¡¦¥ï¥Ã¥È°Ê¾å¤«¤é°ú¤²¼¤²¡¢Ä´ººÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÀÍÛ¸÷ÀßÈ÷¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢µ»½Ñ´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹ñ¤ÎÇ§Äêµ¡´Ø¤¬»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÁÏÀß¤¹¤ë¡£ÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤¬£±£°¥¥í¡¦¥ï¥Ã¥È°Ê¾å¤Î»ö¶È¼Ô¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÅÅµ¤»ö¶ÈË¡²þÀµ°Æ¤ÎÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©¼¾¸¶¹ñÎ©¸ø±à¤Î¼þÊÕ¤Ç¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤Ê¤É¤¬¿Ê¤ß¡¢ÀßÃÖ¤òµ¬À©¤¹¤ë¾òÎã¤¬»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£