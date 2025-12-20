¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡¡Á¯¤ä¤«3A¤Ç3°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë17ºÐ¡¦Ãæ°æ¤Ï¡¢É½¾´Âæ·÷Æâ¤Î3°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÂçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·è¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ß¥¹¤Ê¤¯´°¿ë¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ËÁè¤Ã¤Æ¤¤¿ÅçÅÄ¤¬¹¥±é¤·¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ë·Ð¸³¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤±¡Öº£Æü¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤¿¡£