¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛºÍÌÚ³¤æÆ¡ÖÁ´Á³¡¢ÄË¤ß¤â¤Ê¤¤¡×±¦Éª¼ê½Ñ¸å½é¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡ÄÇ¯»Ï¤Î½Ð½é¼°¤Ë¤Ï»Ö´ê»²²Ã
¡¡£±£°·î£³£°Æü¤Ë±¦Éª¤Î´ØÀá¶À»ë²¼¹üÛùÀÚ½ü½Ñ¡¦Í·Î¥ÂÎ¹üÊÒÀÚ½ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ºÍÌÚ³¤æÆÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¤·¤¿¡££²£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÅêµå¡£¡Ö¡Ê´¶¿¨¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£Á´Á³¡¢ÄË¤ß¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½Ñ¸å¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°ºÆ³«»þ´ü¤ÏÅö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤¬¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆºÆ¼ê½Ñ¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·ù¤Ê¤Î¤Ç¡£³Î¼Â¤Ë¼£¤·¤Æ¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃå¼Â¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥í¡¼´ü´Ö¤Ï£²³ØÇ¯²¼¤Î»³²¼¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¡¢±¦ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤ò²þÁ±¡£º£¸å¤Ï£²·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤â»ëÌî¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯·×²è¤À¡£
¡¡¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£¶·î£±£´Æü¤Ë½é¾º³Ê¤·¡¢°ìÅÙ¤âËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¡£¼ç¤Ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ£³£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à£²¾¡£±ÇÔ¡¢£±£±¥Û¡¼¥ë¥É£´¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£·¤È¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î¤ÎÂçºå»Ô¾ÃËÉ½Ð½é¼°¤Ë¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï²Ð¾Ã¤·¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍèÇ¯¤â¡Ø¥ª¥ê¤Î¾ÃËÉ»Î¡Ù¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢´ØÀ¾¿Í¤é¤·¤¯¥æ¡¼¥â¥¢Á´³«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÆîÉô¡¡½ÓÂÀ¡Ë