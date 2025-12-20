¡Úºå¿À¡ÛÅòÀõµþ¸Ê¡¢µÚÀî²íµ®¤¬°ÛÎã¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¶¦±é¤òÇ®Ë¾¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡×¥Ï¥ï¥¤¤Ç£Ó£Õ£ÐÂÎ¸³
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡áÄ¾Àî¡¡¶Á¡Ûºå¿À¤ÎÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤ÈµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬£±£¹Æü¡¢°ÛÎã¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¶¦±é¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤ÎÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç¡ÖÀµ·î¤«¤é¸×¥Ð¥ó¡¡¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡¢ÍèÇ¯£±·î£²Æü¸á¸å£±£±»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ç£Ó£Õ£ÐÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¡£¾ï²Æ¤ÎÅç¤ÇÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡³¤¤Î¾å¤Ç¤ÏÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¶È¤Ç¤ÏÍê¤ì¤ëÃç´Ö¡£µÚÀî¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤±¤É¡Ê¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¶¦±é¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£ÅòÀõ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡×¸Æ±þ¤·¡Ö£²¿Í¤Ç¡Ê·ÑÅê¡Ë¥ê¥ì¡¼¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£