¡Úºå¿À¡Û´äºêÍ¥¤¬¡Ö¤¦¤ÞÇ¯¡×¤ÎÍèµ¨¡¢¥¿¥«¤ËµÕ½±Àë¸À¡¡Á°²ó£±£´Ç¯¤ÏÆüËÜ£Ó¤ÇÇÔËÌ¡Ö²¿²ó¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡áÄ¾Àî¡¡¶Á¡Ûºå¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬¡Ö¤¦¤ÞÇ¯¡×¤ÎÍèµ¨¡¢¥¿¥«¤ËµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤ÎÊÆ¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç¡¢¾èÇÏÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¡£Á°²ó¤Î¤¦¤ÞÇ¯¡¦£±£´Ç¯¤ÏÆüËÜ£Ó¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔÂà¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼é¸î¿À¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ëº¸ÏÓ¤ÏÅö»þ£±Ç¯ÌÜ¤ÇÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤âÄº¾å·èÀï¤ÇÇÔ¤ì¡Ö²¿²ó¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î²áÄø¤â½Å»ë¤·¡Ö¡Ê³«Ëë¤«¤é¡Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£