¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Á°À¤³¦½÷²¦¤ÎºäËÜ¤¬´°àú¤Ê±éµ»¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤éº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â78.00ÅÀÄ¶¤¨¤Î79.43ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°ÁÈ¤Ç79.33ÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î17ºÐ¡¦ÅçÅÄ¤ò0.10ÅÀ¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Â¨·èÄê¤È¤Ê¤ë5Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³ê¤ì¤¿¡£ÄÁ¤·¤¯»î¹ç¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£