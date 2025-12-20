¡Ø¿·º§¤µ¤ó¡Ù¡ÈºòÇ¯·ëº§¡É¶Ó¸ñ¡¦Ä¹Ã«Àî²íµª¤¬ÅÐ¾ì¡¡¸òºÝ8Ç¯´Ö¤Ç²ñ¤Ã¤¿²ó¿ô15²ó¡¡¡È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å0¡§55¡Ë¤Î21ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢°¦¤È¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö±Ç²è¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡×¿·º§¤µ¤ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¯¶Ó¸ñ
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡ØM-1¡Ù2021Ç¯²¦¼Ô¡¢¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤ÈÅÏÊÕÎ´¡£¥Ü¥±¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë53ºÐ¤Ç·ëº§¡£¸òºÝ8Ç¯´Ö¤Ç²ñ¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿15²ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÄ¹¤Ç3Ç¯2¥ö·î¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËMC2¿Í¤â¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÐ¾ì¤·¤¿42ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÈÖÁÈSNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î±ÜÍ÷¿ô¤Ê¤ÉÈÖÁÈÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·º§¤µ¤ó¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡£
¡¡Âè10°Ì¤Ï1·î5ÆüÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢²ÎÉñ´ì³¦´üÂÔ¤Î½÷·Á¡¦ÃæÂ¼ÊÆµÈÉ×ºÊ¡£2¿Í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÇÐÍ¥Ãç´Ö¡¦ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤ÈÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤Î¥Ç¥ì¥Ã¥Ç¥ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¤¹¤ë¡£¸åÆüÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¼·Ç·½õ¤µ¤ó¤¬º£Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¡¢¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤âÀèÆü¡¢º§Ìó¤òÈ¯É½¡£Áê¼¡¤°²ÎÉñ´ì³¦¤Î·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆµÈ¤¬¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»ÅÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿·º§¤ÎÄ¹Ã«Àî¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é·ÈÂÓ¤ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤ëÄ¹Ã«Àî¤Ë¡¢¡Ö°Â¤¯¤·¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤àÅÏÊÕ¡£ÅÏÊÕ¤¬Ä¹Ã«Àî¤ÎºÊ¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¿·º§¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¤â¡Ö¿¿¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£47ºÐÆÈ¿È¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ïµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ë¡¢MC¿Ø¤¬ÈÖÁÈ½Ð¾ì¤òÂ¥¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö±Ç²è¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡×¿·º§¤µ¤ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶Ã¤¯¶Ó¸ñ
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡ØM-1¡Ù2021Ç¯²¦¼Ô¡¢¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤ÈÅÏÊÕÎ´¡£¥Ü¥±¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë53ºÐ¤Ç·ëº§¡£¸òºÝ8Ç¯´Ö¤Ç²ñ¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿15²ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÄ¹¤Ç3Ç¯2¥ö·î¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËMC2¿Í¤â¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡Âè10°Ì¤Ï1·î5ÆüÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢²ÎÉñ´ì³¦´üÂÔ¤Î½÷·Á¡¦ÃæÂ¼ÊÆµÈÉ×ºÊ¡£2¿Í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÇÐÍ¥Ãç´Ö¡¦ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤ÈÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤Î¥Ç¥ì¥Ã¥Ç¥ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¤¹¤ë¡£¸åÆüÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¼·Ç·½õ¤µ¤ó¤¬º£Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¡¢¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤âÀèÆü¡¢º§Ìó¤òÈ¯É½¡£Áê¼¡¤°²ÎÉñ´ì³¦¤Î·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆµÈ¤¬¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»ÅÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿·º§¤ÎÄ¹Ã«Àî¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é·ÈÂÓ¤ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤ëÄ¹Ã«Àî¤Ë¡¢¡Ö°Â¤¯¤·¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤àÅÏÊÕ¡£ÅÏÊÕ¤¬Ä¹Ã«Àî¤ÎºÊ¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¿·º§¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¤â¡Ö¿¿¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£47ºÐÆÈ¿È¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ïµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ÅÏÊÕ¤Ë¡¢MC¿Ø¤¬ÈÖÁÈ½Ð¾ì¤òÂ¥¤¹¡£