¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿¡¡SP¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ÇÏ¢ÇÆ²¦¼ê¡¡ÃåÉ¹¤ËÍð¤ì¤â¡Öµö¤»¤ëÈÏ°Ï¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Î¸°»³¤Ï¡¢¤¿¤À°ì¿Í100ÅÀ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¸ÞÎØÂ¨·èÄê¤È¤Ê¤ë2Ï¢ÇÆ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤¿¤¬¡Ö¤´°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µö¤»¤ëÈÏ°Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡£
¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë3°Ì¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ÇÂåÉ½2ÏÈÌÜ¸õÊä¤Îº´Æ£¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤¬3²óÅ¾¤È¤Ê¤ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£