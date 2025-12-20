Æü¥Æ¥ì¡¢¸µÆü¤Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù½é¥³¥é¥Ü¡¡ºÇ¶¯³«±¿¥Ä¥¢¡¼¡õÀê¤¤¤â
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤È¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤¬½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡¡¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¤â¶ÛµÞ»²Àï¡ª¸µÆü4»þ´ÖSP¡Ù¡ÊÁ°8¡§00¡ÁÁ°11¡§50¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û²¹Àô¤Ç¤Î¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëßÀÅÄ¿òÍµ
¡¡·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÃÏ¸µ¼«Ëý¤È¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¦ÎÓ¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¾®¿¹È»¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢ºâÁ°Ä¾¸«¡¢¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¡¢·õæÆÅíÂÀÏº¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢ÉÙÅÄË¾À¸¡¢ÃæÅÄæÆ¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊßÀ¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë¡ÊWEST.¡Ë¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡£Ã¯¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢Åìµþ½Ð¿È¤ÎÅÔ²ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆËÜÅÄÍã¤¬°ì½ï¤ËÅêÉ¼¤·¡¢¡È¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÅÄ¼ËÂç¾Þ¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²¹Àô¡ª¥µ¥¦¥Ê¡ª½éÉ÷Ï¤¤Ï¤³¤³¤À¡ª¤ª¤é¤¬Ä®¤ÎºÇ¶¯²¹Àô¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë²¹Íá»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¡£·õæÆ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë·ò¹¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¢·§ËÜ¡¦·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤ÎÁÒ²Ê¤¬°¦¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¨¡À¾¤ÎÀ»ÃÏ¡×¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿Àºê·´½Ð¿È¤ÎßÀÅÄ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë²¹Àô¤Ç¤Î¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·Á¯¡ª¥Ç¥«À¹¤ê¡ª±ó¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤ËÍè¤ë¤Ù¤¡ª¤ª¤é¤¬Ä®¤ÎÀäÉÊ¥í¡¼¥«¥ëÈÓ¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥«¥²¥½¤ò»È¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¡¢ºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¤¦¤É¤ó¡¢µæ¶Ë¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö2026Ç¯¤Î½é¥é¡¼¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¤ª¤é¤¬Ä®¤ÎNo.1ÃÏ¸µ¥é¡¼¥á¥ó¡×ÉôÌç¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥í¡¼¥«¥ë¾ðÊó¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë±¿µ¤¤òÇú¾å¤²¤·¤¿¤¤½÷¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡õ¾åÅÄ¤È½÷¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë2025Ç¯¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Þ¤º¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤ËÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¤Á´¹ñ¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡£¥²¥¹¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë³«±¿Ë¡¤äÀê¤¤ÁêÃÌ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¡È¾åÅÄ¤È½÷Åª¡É´³»Ù¡ßÀ±ºÂ¤Î144ÄÌ¤êÀê¤¤¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
