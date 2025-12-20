¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÍ§Ìî°ì´õ¡¡ÄËº¨¤ÎÅ¾ÅÝ¡Ä¥Õ¥ê¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·ÀÀ¤¦¡Ö²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ÎÍ§Ìî¤Ï¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ4°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¸ÞÎØ3ÏÈÌÜ¤òÁè¤¦»°±º¤Ë7.60ÅÀ¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤¬Íð¤ì¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Î¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾ÅÝ¡£ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ö¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£º£µ¨¤ò½¸ÂçÀ®¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë27ºÐ¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ï°ìÈÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¤é¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£