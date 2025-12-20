¡ÖÂç¾×·â¤À¡×¡È3.5¢ª£²¡É¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÆÏ¤¤¤¿ÈáÊó¤Ë´Ú¹ñ·ã¿Ì¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ç¤µ¤¨·üÇ°¡×¡ÖÂç»´»ö¤Ë¡Ä¡×
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï¸½ÃÏ12·î17Æü¡¢2028Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ìÏÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¹ñ¤¬¡¢ÃË»Ò¤Ï16¤«¤é12¤Ë¸º¤ê¡¢½÷»Ò¤¬12¤«¤é16¤ØÁý¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¢¥¸¥¢¤ÎÏÈ¤âÊÑÆ°¡£ÃË»Ò¤Ï3.5¤«¤é£²¤Øºï¸º¤µ¤ì¡¢½÷»Ò¤¬£²¤«¤é2.5¤ØÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤¬£²ÏÈ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈáÊó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ø(Xports News¡Ù¤Ï¡ÖÂç¾×·â¤À¡ª´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë·ã¿Ì¡ª¸ø¼°È¯É½¤¬¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ë¼ºÇÔ¡© ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÂç»´»ö¤À¡£2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½ÏÈ¤¬³ÎÄê¡£¤ï¤º¤«£²¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤µ¤¨¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2024 AFC U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÇÔ¤ì¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹²ÄÇ½À¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤È½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç¤µ¤¨¡¢½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò¤á¤°¤ë¶¥Áè¤Î·ã²½¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö°ìÊý¡¢½÷»Ò¤ÏÃË»Ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ì¹ñ¤¬16¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢³ÆÂçÎ¦¤ØÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÏÈ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¥Á¡¼¥à¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ËÌÃæÊÆ¤Ë£³ÏÈ¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¡ÊÊÌ¤Ë³«ºÅ¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬½Ð¾ì¡Ë¡¢ ¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢16¥Á¡¼¥àÀ©¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃË»Ò¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿3.5ÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2.5ÏÈ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢µ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ç¤â²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í½Áª¤Ç¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡££²ÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
