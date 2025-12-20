¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Next Gen ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º Âè3Æü ¥éー¥Êー ¥Æ¥£¥¨¥ó vs ¥Ë¥³¥é¥¤ ¥Ö¥É¥³¥Ö ¥±¥ë
Next Gen ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º
Âç²ñ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î17Æü～2025Ç¯12·î20Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥¸¥Ã¥À
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê¼¼Æâ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥éー¥Êー ¥Æ¥£¥¨¥ó] 3 - 1 [¥Ë¥³¥é¥¤ ¥Ö¥É¥³¥Ö ¥±¥ë]
¡¡Next Gen ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÂè3Æü¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥¸¥Ã¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¡¢¥éー¥Êー ¥Æ¥£¥¨¥ó¤È¥Ë¥³¥é¥¤ ¥Ö¥É¥³¥Ö ¥±¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ë¥³¥é¥¤ ¥Ö¥É¥³¥Ö ¥±¥ë¤¬4-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥éー¥Êー ¥Æ¥£¥¨¥ó¤¬4-1¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥éー¥Êー ¥Æ¥£¥¨¥ó¤¬4-2¤ÇÀ©¤¹¤ë¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤â¥éー¥Êー ¥Æ¥£¥¨¥ó¤¬4-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥éー¥Êー ¥Æ¥£¥¨¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-20 04:22:04 ¹¹¿·