¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡¡5ÆüÌÜ¡Û8R¤Ï°ëÉôÀ¿¡¡¥Ó¥·¥Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ßÀè¿ØÀÚ¤ë
¡¡SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï19Æü¡¢4ÆüÌÜ10R¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£¤¤ç¤¦20Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï8¡Á10R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£°ìÈ¯ÌÜ¤Î8R¡¢¼çÌò¤Ï°ëÉôÀ¿¡Ê35¡á°¦ÃÎ¡Ë¤À¡£
¡¡ÆüÂØ¤ï¤êµ¤ÇÛ¤Î°ëÉô¤À¤¬¥á¡¼¥«¡¼36¹æµ¡¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°¤µ¤¨¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ç¤¨¤Ð¾å°Ì¤ÎÂ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥Ó¥·¥Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤ß¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤Ï¤³¤ÎÃË¤À¡£¼ÂÀïÂ·Ú²÷¤Ê¿·³«¤¬±Ô¤¯º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¹¥¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤â¤¢¤ë¡£ÂçÊ÷¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£¸¶ÅÄ¤¬¿ÊÆþ¤òÍð¤¹¤è¤¦¤Ê¤é¥À¥Ã¥·¥å°ì·â¤Î¾ìÌÌ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥½¥Ä¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤ëÃæÅç¤Ï2¡¢3Ãå¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡¡ã1¡ä°ëÉôÀ¿¡¡Å¸¼¨¤ÈÁ´Á³°ã¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤Ö¤ó¥Ú¥é¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡ä¿·³«¹Ò¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤âµöÍÆÈÏ°Ï¡£ÆâÏÈ¤ò¼è¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤ÇÈùÄ´À°¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äÃæÅç¹§Ê¿¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã4¡äÂçÊ÷Ë¡¡Â¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤ÇÂÉé¤±¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ã5¡äÁ°ÅÄÞæ¡¡4ÆüÌÜ¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿Ê¤ßÊý¤âÂ¾¤è¤êËÍ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯´¶¤¸¤¿¡£²ó¤êÂ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ã6¡ä¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡¡3ÆüÌÜ¤è¤ê¤Ï¥¿¡¼¥ó¤Ç¥í¥¹¤¹¤ë¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Àþ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¤¥Á¤«¤é½ÐÄ¾¤¹¡£