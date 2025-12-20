¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡¡5ÆüÌÜ¡Û10R¤ÏÆÇÅçÀ¿¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¡¡¼çÆ³¸¢¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤
¡¡SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï19Æü¡¢4ÆüÌÜ10R¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£¤¤ç¤¦20Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï8¡Á10R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£10R¤Î¼çÌò¤ÏÆÇÅçÀ¿¡Ê41¡á·²ÇÏ¡Ë¡£
¡¡µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÆÇÅç¤¬¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ÇÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£ÁêËÀ¤Î53¹æµ¡¤Ï¾å°Ì¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢²ó¤êÂ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ´ä¤âÏÈ¤Ê¤ê¤Þ¤Ç¤È¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆÇÅç¤¬²¡¤·ÀÚ¤ë¸ø»»¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£³¤Ìî¤ÎÂ¤¬¿¤Ó¤òÃæ¿´¤Ë¶¯Îõ¡£¤¿¤À2¥³¡¼¥¹¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÀÖ´ä¤Ï¤ª¤½¤é¤¯°®¤ê¥Þ¥¤¤«¤é¤Î2¥Þ¡¼¥¯¾¡Éé¡£»³ÅÄ¤Î¥Ö¥¤º¹¤·¤â¥Ä¥Ü¤Ë¥Ï¥Þ¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡£³°2¿Í¤ÏÅ¸³«ÂÔ¤Á¤À¡£
¡¡¡ã1¡äÆÇÅçÀ¿¡¡²ó¤êÂ¤È¤«µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£Áí¹çÅª¤Ë¸«¤ÆÃæ·ø¾å°Ì¡£¿¤Ó¤Ï1stÁÈ¤Î¿Í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¡¡¡ã2¡ä³¤Ìî¹¯»ÖÏº¡¡Â¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£Á´Éô¤¬¤¤¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ï¿¤Ó¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿¤Ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äÀÖ´äÁ±À¸¡¡Â¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÀ°È÷¤ò¤·¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã4¡ä»³ÅÄ¹¯Æó¡¡Ìë¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô¤Â¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤Î¤¾¤¯´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÄ´À°¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã5¡ä¼Äºê¸µ»Ö¡¡Â¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤òÄ¾¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã6¡äµÈÅÄÍµÊ¿¡¡¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤ÎÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£