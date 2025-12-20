¡Ú¹Åç¶¥ÎØ¡¡G3¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡¡½éÆü¡Û12R¤ÏÀ¶¿åÍµÍ§¡¡¶¯ÎÏÃæ¹ñ¥é¥¤¥ó¤ÎÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¾ì¤Ç¤ÎµÇ°³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¹Åç¶¥ÎØ¤Î³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦20Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¡£½éÆü¥á¥¤¥ó¤Ï12RÆÃÁª¤À¡£
¡¡ÂÀÅÄ¡½À¶¿å¡½¾¾±º¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥È¥ê¥ª¤¬¶¯ÎÏÉÛ¿Ø¡£¥é¥¤¥ó3¼Ö¤È°ìÈÖÄ¹¤¤ÂÀÅÄ¤¬È´·²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÈÖ¼ê¤ÎÀ¶¿å¤¬º¹¤·ÀÚ¤ë¡£¾¾±º¤ØÆÍ¤È´¤±¤ë¡ã5¡ä¡ã1¡ä¤¬ËÜÀþ¤À¡£¸¤Éú¤¬»Õ¾¢¤Î¾®ÁÒ¤òÏ¢¤ì¤ÆÁá¤á¤Ç¤â¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤¿¤À¡¢¿·»³¤¬Á°¼õ¤±¤Ê¤éÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡©Ã¡¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐµÓ¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë»³¸ý·ý¤Î·þ¤ê¤¬·ê¡£
¡¡¡ã1¡ä¾¾±ºÍª»Î¡¡µÓÎÏÅª¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¤ë¤´¤È¤Ë´¶¿¨¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤ÎÃæ¤ÇËüÁ´¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡£ÂÀÅÄ¡½À¶¿å¤Î¸å¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã2¡ä¿·»³¶ÁÊ¿¡¡º´À¤ÊÝ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÙ¤ß¤ò1ÆüÆþ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤Û¤ÜÎý½¬¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÀï¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã3¡ä¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¡Æ°¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º´À¤ÊÝ¤Î¸å¤ÏÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¥±¥¢¤·¤ÆÎý½¬¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¤¿¤·Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã4¡ä¾¾Ã«½¨¹¬¡¡¤¤¤¤»þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ5³ä¤°¤é¤¤¡£¶¥ÎØº×¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎý½¬¤Î¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤ÉÄ´»Ò¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£Åì¤Ç¿·»³·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã5¡äÀ¶¿åÍµÍ§¡¡¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÅÄ·¯¤Î¸å¤í¡£
¡¡¡ã6¡ä¾®ÁÒÎµÆó¡¡¾®ÁÒ¤Î¸å¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Î²Õ½ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÁ°²ó¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ï1½µ´Ö¤°¤é¤¤¡£¸¤Éú·¯¤Î¸å¤í¡£
¡¡¡ã7¡ä»³¸ý·ýÌð¡¡´¶¿¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¯Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Îý½¬¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«ÎÏ¤Ç¡£
¡¡¡ã8¡ä»°Ã«¾ÂÀ¡¡ÃÏ¸µ¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý·¯¤Î¸å¤í¡£
¡¡¡ã9¡äÂÀÅÄ³¤Ìé¡¡¶¥ÎØº×¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌó1¥«·î¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£