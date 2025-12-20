¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¾ì¤Ç¤Îµ­Ç°³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¹­Åç¶¥ÎØ¤Î³«Àß73¼þÇ¯µ­Ç°¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¡×¤¬¡¢¤­¤ç¤¦20Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¡£½éÆü¥á¥¤¥ó¤Ï12RÆÃÁª¤À¡£

¡¡ÂÀÅÄ¡½À¶¿å¡½¾¾±º¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥È¥ê¥ª¤¬¶¯ÎÏÉÛ¿Ø¡£¥é¥¤¥ó3¼Ö¤È°ìÈÖÄ¹¤¤ÂÀÅÄ¤¬È´·²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÈÖ¼ê¤ÎÀ¶¿å¤¬º¹¤·ÀÚ¤ë¡£¾¾±º¤ØÆÍ¤­È´¤±¤ë¡ã5¡ä¡ã1¡ä¤¬ËÜÀþ¤À¡£¸¤Éú¤¬»Õ¾¢¤Î¾®ÁÒ¤òÏ¢¤ì¤ÆÁá¤á¤Ç¤â¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤¿¤À¡¢¿·»³¤¬Á°¼õ¤±¤Ê¤éÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡©Ã¡¤­¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ÐµÓ¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë»³¸ý·ý¤Î·þ¤ê¤¬·ê¡£

¡¡¡ã1¡ä¾¾±ºÍª»Î¡¡µÓÎÏÅª¤Ë¤ÏÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¤ë¤´¤È¤Ë´¶¿¨¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤ÎÃæ¤ÇËüÁ´¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡£ÂÀÅÄ¡½À¶¿å¤Î¸å¤í¤Ç¤¹¡£

¡¡¡ã2¡ä¿·»³¶ÁÊ¿¡¡º´À¤ÊÝ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÙ¤ß¤ò1ÆüÆþ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤Û¤ÜÎý½¬¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÀï¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£

¡¡¡ã3¡ä¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¡Æ°¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º´À¤ÊÝ¤Î¸å¤ÏÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¥±¥¢¤·¤ÆÎý½¬¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤­¤¿¤·Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£

¡¡¡ã4¡ä¾¾Ã«½¨¹¬¡¡¤¤¤¤»þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ5³ä¤°¤é¤¤¡£¶¥ÎØº×¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎý½¬¤Î¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤ÉÄ´»Ò¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£Åì¤Ç¿·»³·¯¤Ø¡£

¡¡¡ã5¡äÀ¶¿åÍµÍ§¡¡¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÅÄ·¯¤Î¸å¤í¡£

¡¡¡ã6¡ä¾®ÁÒÎµÆó¡¡¾®ÁÒ¤Î¸å¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Î²Õ½ê¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÇÁ°²ó¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ï1½µ´Ö¤°¤é¤¤¡£¸¤Éú·¯¤Î¸å¤í¡£

¡¡¡ã7¡ä»³¸ý·ýÌð¡¡´¶¿¨¤Ï°­¤¯¤Ê¤¯Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Îý½¬¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼«ÎÏ¤Ç¡£

¡¡¡ã8¡ä»°Ã«¾­ÂÀ¡¡ÃÏ¸µ¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý·¯¤Î¸å¤í¡£

¡¡¡ã9¡äÂÀÅÄ³¤Ìé¡¡¶¥ÎØº×¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌó1¥«·î¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¼«ÎÏ¡£