ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡¡ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ØÅ¦¤Ë¡Ö¤¨¡¢¥À¥á¡Á?¡×¡¡¥Ä¥ê¡¼¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤Ç»×¤ï¤ºÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ
¡¡½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡Ê46¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥®¥ã¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»×¤ï¤ºÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂçÎÁÍýº×¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó¤é¤È¶¦¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Ø¤ÈË¬¤ì¤¿¡£¿©ºà¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤¿°ìÆ±¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥Ä¥ê¡¼¤Ë¾®¤µ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤¿ÌðÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤ï¡Á¡×¤È¾åµ¡·ù¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌðÅÄ¤¬¡Ö¤¨?²¿¤¬?¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¡È¤«¤ï¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÎ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ØÅ¦¤Ë¡Ö¤¨¡¢¥À¥á¡Á?¡×¤ÈÌðÅÄ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£