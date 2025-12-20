¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¾åÛêÄª¿ó¡¡½®Â¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥°¥¤¥°¥¤¿¤Ð¤·¤Æ6¶¯Æþ¤ê¤Ø
¡¡SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï19Æü¡¢4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£¤¤ç¤¦20Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤Î¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë3ÁöÌÜ¤¬11¡¢12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡4ÆüÌÜ¤ÏÀ¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¡¢º´Æ£Íã¡Ê37¡áºë¶Ì¡Ë¤¬1ÏÈÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ØÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¾å°ÌÀª¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¡£11R¤Î³ý¸¶Íªµª¡Ê38¡á²¬»³¡Ë¤ÏÉÔÎÉ¹ÒË¡¤Ç¸ºÅÀ7¡£5ÆüÌÜ¤Ï6¶¯Æþ¤ê¤Ø2Ãå¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï12R¤ÇÁª¼êÀÕÇ¤¤ÎÍî¿å¼º³Ê¤ÈÉÔÎÉ¹ÒË¡¤Ë¤è¤ê¸ºÅÀ9¤ò²Ê¤µ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ï1ÅÀ¡£Äº¾å·èÀï¹Ô¤¤Î´õË¾¤ÏÃÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁÈ¤ÎÃæ¤ÇÈ´·²¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃÏ¸µ¡¦Âçºå»ÙÉô¤Î¾åÛêÄª¿ó¡Ê31¡Ë¤À¡£4ÆüÌÜ¤Ï4¥«¥É¤«¤é¥°¥¤¥°¥¤¿¤Ó¤ë¤âÎÙ¤¬¥«¥Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº¹¤·¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¸å¼ê¤Ë²ó¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â±Ô¤¯¿¤Ó¤Æ2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ç¹ª¥¿¡¼¥ó¡£3Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÉÔËþ¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤Ï¥È¥Ã¥×µé¡£5ÆüÌÜ¤Î³°ÏÈ¤â¹îÉþ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¡£¥°¥¤¥°¥¤½®Â¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÆÀÅÀ¥È¥Ã¥×¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¡£Ï¢Æü¤Î2¥³¡¼¥¹Àï¤Ç2ÃåÏ¢¼è¡£·ø¼Â¤Ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤µ¤¨ÅÏ¤ë¡£¡Ö2²ó¤È¤â¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢½çÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£²ó¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡×¡£¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÀÚ¤ÎÌýÃÇ¤Ê¤·¡£5ÆüÌÜ¤Ï1ÏÈ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀä¹¥ÏÈÃ¥¼è¤Ø¡¢Àµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
