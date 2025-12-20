¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡¡5ÆüÌÜ¡Û9R¤ÏµÜÃÏ¸µµ±¡¡¥Ú¥éÄ´À°¤Ë¥á¥É¤Ä¤¤¤Æµ±¤Ìá¤Ã¤¿
¡¡SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï19Æü¡¢4ÆüÌÜ10R¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£¤¤ç¤¦20Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï8¡Á10R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£9R¤ÏµÜÃÏ¸µµ±¡Ê39¡áº´²ì¡Ë¤ËËÜ¼ÒËÜÌ¿°õ¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡µÜÃÏ¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥éÄ´À°¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥á¥É¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¿¡¼¥óÂ¤¬¾å¸þ¤¡£»Å³Ý¤±Éé¤±¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀè¥Þ¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¡£Æþ³¤¤â»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¾å¡¹¡£¥í¥¹¤Ê¤¯º¹¤»¤ì¤ÐµÜÃÏ¤ÎÆâ²û¤ò¤¨¤°¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£¥À¥Ã¥·¥å¾è¤ê¤Î¤¤¤¤°æ¸ý¤¬¥¢¥¦¥È¤«¤é°ìÈ¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡£¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÇë¸¶¤Ë¤â½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Ìµ°õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·ÅÄ¡¢Çò°æ¤â°¤¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å¸³«°ì¤Ä¤Ç¾å°ÌÉâ¾å¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã1¡äµÜÃÏ¸µµ±¡¡¥Ú¥é¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÅß¤Î´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¡£°Â¿´´¶¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢²ó¤êÂ·¿¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã2¡äÆþ³¤³¾¡¡Â¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾å°Ì¤À¤È»×¤¦¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹Ô¤Â¤ÎÉôÊ¬¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã3¡ä¿·ÅÄÍº»Ë¡¡ÍßÄ¥¤Ã¤ÆÄ´À°¤ò¤·¤ÆÂ¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3ÆüÌÜ¤ÎÂ¤Ê¤é¡¢½ÐÂ¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¤ËÌá¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¡£
¡¡¡ã4¡äÇò°æ±Ñ¼£¡¡3ÆüÌÜ¤Î¸åÈ¾¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢4ÆüÌÜ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¡£¥Ú¥é¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã5¡ä°æ¸ý²ÂÅµ¡¡²óÅ¾¤ò¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ç¤¨¤Ð¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¾è¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£ÂÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã6¡äÇë¸¶½¨¿Í¡¡Â¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â´°àú¤À¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¾¯¤·¤À¤±²óÅ¾¤òÍÞ¤¨¤ëÊý¸þ¤Çºî¶È¤¹¤ë¡£