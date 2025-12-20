¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡5ÆüÌÜ¡ÛTR2nd12R¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ø¥Á¥ã¥ó¥¹À¸¤«¤¹
¡¡SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï19Æü¤Î4ÆüÌÜ¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd2ÁöÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¤ç¤¦20Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ØÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î3ÁöÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£12R¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2¡¢2Ãå¤È¤·¤Æ¡¢2ÀïÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀ¥È¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¯¶ÍÀ¸¤Ë¹¬±¿¤Î1¹æÄú¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤â¤¦¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤¿¤¤¡£¥¤¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀè¥Þ¥¤¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë1¹æÄú³Í¤ê¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Î°¤¤ÃË¡¦Êö¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤³¤ó¿È¤Î¹¶¤á¤Ø¡£°ì½Ö¤Î¥¹¥¤¬¤¢¤ì¤ÐÌÂ¤ï¤º°®¤êº¹¤·¤ÆÆÍÇË¤òÁÀ¤¦¡£À¾»³¤Ï¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Ç½Ð¤ì¤Ð1¤Ä¤Ç¤â¥³¡¼¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â½ÐÂ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤¹º¹¤·ÁÀ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£»³¸ý¤Ï¾®¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤¾¤ÎÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ã1¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Å¸¼¨¤«¤é¾è¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã2¡äËö±ÊÏÂÌé¡¡¿¤Ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Êº´Æ£¡ËÎ´ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Ï¿¤Ó¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4ÆüÌÜ¤Ï²óÅ¾¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¥ß¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã3¡äÊöÎµÂÀ¡¡Â¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¾åµé¡£
¡¡¡ã4¡äÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡ËÜÈÖ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¾è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤ÎÂ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã5¡ä»³¸ý¹ä¡¡¥¥ã¥Ö¤ò´¹¤¨¤Æ¾åÀÑ¤ß¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾åÀÑ¤ßÉý¤Ç¤Ï¾å¤È¤Îº¹¤¬Á´¤¯½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã6¡äÀ¾»³µ®¹À¡¡¹Ô¤Â¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤ÄøÅÙ¡£º´Æ£Î´ÂÀÏºÁª¼ê¤È¤«¤ÏÀ¨¤¤¡£¥Ú¥é¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¿¡¼¥ó¤ÎºÇ¸å¤Î²¡¤·¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£