¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿ù»³°ì¼ù ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï´õË¾¤Ç¡Ä¶áÆüÃæ¤ËµåÃÄ¤ÈÆÃÊÌÌÌÃÌ¤Ø¡Ö²¿ÅÀ¤«ËÍ¤ÎÊý¤«¤éÄó°Æ¡×
¡¡¤¿¤®¤ë»×¤¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£¹Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£´£°£°£°Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇ¯Êð£¸£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£¶£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£³£±¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£²¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¶·î¤Î¸òÎ®Àï¤«¤éÉÔ¿¶¤Î¥ª¥¹¥Ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££µ£°»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¿ù»³¤Ï¡Ö¶â³Û¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¡Ê¥á¥¤¥ó¤Ë¡ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï´õË¾¤ò²þ¤á¤ÆÄ¾ÁÊ¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬²¿¤«¡ÊÌÏº÷¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï£±£²µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³¤³°£Æ£Á¸¢¤Î¼èÆÀ¤ÏºÇÃ»¤Ç£²£°£³£±Ç¯¥·¡¼¥º¥óÃæ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â£³£´ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ù»³¤¬¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤Ö£Ï£Â¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê£³£²¡á¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤«¤é£µÇ¯¸å¤Ë³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£·Ð°Þ¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¤½¤ì¤ò¤¤¤¤Ê¤êÇË¤ë¤È¤¤¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡×¤ÈµåÃÄ¤Î»ÑÀª¤òÂº½Å¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¿ÅÀ¤«ËÍ¤ÎÊý¤«¤éÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶áÆüÃæ¤ËµåÃÄ¤ÈÆÃÊÌ¤ËÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿ù»³¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖµåÃÄ¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£À¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¸Â¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤ËÁÊ¤¨¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µåÃÄ¤Ë¡¢²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¤Ï°ìÈÖ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿ù»³¡£°ìÊý¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤Î°Õ»×¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿»°³Þ£Ç£Í¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¼«Á³¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆÃÊÌÌÌÃÌ¤ÇÊâ¤ß´ó¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë