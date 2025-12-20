Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç´¿À¼¡¡Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¸÷·Ê¡¡¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ¡Ö¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÃË½÷¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿³È½ÀÊ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»ÒSP¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÌîÍ§²ÃÎ¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç3ÅÙ¤Î3°Ì¡¢2005Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë3°Ì¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÌ¾¼ê¡£²ñ¾ì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯½÷»ÒSP¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï²¸ÅÄÈþ±É¤µ¤ó¡£2002Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ì¾¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤À¡£
¡¡½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÅÐ¾ì¡£¸½ÃÏ´ÑÀï¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÇÛ¿®¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿X¾å¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ï±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¡¢²¸ÅÄÈþ±É¤µ¤ó¡¢ÃæÌîÍ§²ÃÎ¤¤µ¤ó¤é¤ÎÌ¾¤¬¡£Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë·ÏÉè¡£¶»Ç®¡×
¡Ö²¸ÅÄÈþ±É¤µ¤ó¤äÃæÌîÍ§²ÃÎ¤¤µ¤ó¤¬¸ÞÎØÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¦¤©¡¼¡¼¡¼ÃæÌî¤µ¤ó¤È²¸ÅÄ¤µ¤ó¡ª¡¡¤Ä¤¤¤ËÁ´ÆüËÜ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Þ¤ÇÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÃæÌî¤µ¤ó¤ä²¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Í¤§¡×
¡Ö²¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃæÌî¤µ¤ó¥¸¥ã¥Ã¥¸ÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï20Æü¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
