Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö£Å£Ö£Ï£Ì£Ö£Å¡×¤È·èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡Ö¿·Ç¯¤òµ¡¤ËÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö£Å£Ö£Ï£Ì£Ö£Å¡×¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ê¸»ú¤òºÜ¤»¤¿²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¿·Ç¯¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¤Ï£Å£ö£ï£ì£ö£å¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶¦Í¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤«·è¤á¤¿¤é¡¢»ä¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°ìÇ¯¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£±Ç¯¤Ë£±£´ºÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âçºä¤Ï£²£²Ç¯£µ·î¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö£É£Í£Ç¡×¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢¡Ö£Å£Ö£Ï£Ì£Ö£Å¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£