Google ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î2Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤¬¼Â»ÜÃæ¡ªPixel 9a¤¬5100±ßOFF¡¢Pixel 9 Pro¤¬3Ëü2100±ßOFF¤Ê¤É¤Î¤ªÆÀ¤Ë
|Google ¥¹¥È¥¢¤ÎHoliday Sale¤¬12·î12Æü¤«¤é1·î2Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª
¥°¡¼¥°¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢Google Japan¡Ë¤Ï12Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¸þ¤±Google¸ø¼°Web¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGoogle ¥¹¥È¥¢¡×¡Ê https://store.google.com/ ¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤òÆüËÜ»þ´Ö¡ÊJST¡Ë¤Î2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë0¡§00¤«¤é2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖPixel Watch 3¡×¤¬41mm¤Ê¤é10,000±ß³ä°ú¡¢45mm¤Ê¤é13,000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²¼¼è¤ê¤ÇºÇÂç8,000±ß¤¬Ê§¤¤Ìá¤·¤µ¤ì¡¢¼Â¼Á²Á³Ê¤¬21,800±ß¤«¤é¤È¤Ê¤ê¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖPixel Buds Pro 2¡×¤¬9,200±ß³ä°ú¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡ÖFitbit Charge 6¡×¤¬6,000±ß³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËGoogle ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¾Ò²ð¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ10¡ó³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤Î³ä°ú¤Ê¤É¤ÈÊ»ÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Pixel 9a¤Ç¤Ï10¡óOFF¤«¤Ä¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤Î¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10¡óOFF¤Î7,990±ß³ä°ú¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹ç·×13,090±ß³ä°ú¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤¬66,810±ß¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Google ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï³Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢º£²ó¡¢²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤¬12·î12Æü¤«¤é1·î2Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Google Japan¤Ç¤Ï12·î¤«¤é1·î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¤ªÇ¯¶Ì¡¢À®¿Í¼°¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁª¤Öµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ËPixel¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ²Ë¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò°Ü¹Ô¤·¤Æ¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ï¼Â²È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤è¤¤µ¡²ñ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÉ½¤ÎÄÌ¤ê¡£
|ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
|ÄÌ¾ï²Á³Ê
|¥»¡¼¥ëÆâÍÆ¤äÆÃÅµ
|Pixel 9a
|79,900±ß¡Á
|²Á³Ê¡§74,800±ß¡Á
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é5,100±ßOFF
¢¨Æ±»þ¹ØÆþ¤ÇPixel Buds 2a¤¬3,570±ßOFF
|Pixel 9 Pro
|159,900±ß¡Á
|²Á³Ê¡§127,800±ß¡Á
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é32,100±ßOFF
|Pixel Buds 2a
|23,800±ß
|¼Â¼Á²Á³Ê¡§17,800±ß
¡¦6,000±ßÊ¬¤Î Google ¥¹¥È¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È
|Pixel Buds Pro 2
|36,800±ß
|²Á³Ê¡§23,600±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é9,200±ßOFF
|Pixel Watch 4¡Ê41mm¡Ë
|52,800±ß¡Á
|¼Â¼Á²Á³Ê¡§33,000±ß¡Á
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 3¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç19,800±ß¡Ë
|Pixel Watch 4¡Ê45mm¡Ë
|59,800±ß¡Á
|¼Â¼Á²Á³Ê¡§40,000±ß¡Á
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 3¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç19,800±ß¡Ë
|Pixel Watch 3¡Ê41mm¡Ë
|39,800±ß¡Á
|¼Â¼Á²Á³Ê¡§21,800±ß¡Á
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é10,000±ßOFF
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 2¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç8,000±ß¡Ë
|Pixel Watch 3¡Ê45mm¡Ë
|46,800±ß¡Á
|¼Â¼Á²Á³Ê¡§25,800±ß¡Á
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é13,000±ßOFF
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î²¼¼è¤ê¤ÇÊ§¤¤Ìá¤·¡ÊPixel Watch 2¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç8,000±ß¡Ë
|Fitbit Charge 6
|23,800±ß
|²Á³Ê¡§17,800±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é6,000±ßOFF
|Google Nest Cam Outdoor¡ÊÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¼°¡¿Âè2À¤Âå¡Ë
|23,800±ß
|²Á³Ê¡§20,300±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é3,500±ßOFF
|Google Nest Cam Indoor¡ÊÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¼°¡¿Âè3À¤Âå¡Ë
|15,800±ß
|²Á³Ê¡§13,300±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é2,500±ßOFF
|Google Nest Doorbell (Battery Type)
|23,900±ß
|²Á³Ê¡§16,900±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é7,000±ßOFF
|Google TV Streamer¡Ê4K¡Ë
|16,000±ß
|²Á³Ê¡§12,000±ß
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é4,000±ßOFF
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
