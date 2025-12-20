Âç²Ï½Ð±é23ºÐ½÷Í¥¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×¤Ê¿©ºà¡¡ÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿©ºà¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂçÎÁÍýº×¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó¤é¤È¶¦¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Ø¤ÈË¬¤ì¤¿¡£Çã¤¤Êª¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌðÅÄ¤é¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¿©ºà¤ò¶ãÌ£¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÅÄ¤¬¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡×¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×´ØÂÀ¤¬¡Ö¥«¥¡×¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æî¤Ï¡Ö»ä¡¢¥«¥Ë¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¥«¥Ë¤È¡¢¤¢¤È¥«¥¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÖËã¤µ¤ó¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£