SV¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¡º´Æ£½ÊÇµ¡È¥¥Æ¥£¥æ¥Ë¡É¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¥×¥ì¡¼¡×ÀÀ¤¦
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î³«ºÅ²ñ¸«¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îº´Æ£½ÊÇµ¡Ê24¡áNECÀîºê¡Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏÍèÇ¯1·î31Æü¡¢ÃË»Ò¤Ï2·î1Æü¤Ë¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¤Ç¼Â»Ü¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î1¡¢2°Ì¤¬¼ç¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË½÷³Æ28¿Í¤ò2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¼ç¾¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤âºÇ¶¯¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬»÷¹ç¤¦²Ä°¦¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£