µð¿Í¡¡¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡õ¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊì¹ñÂåÉ½¤Ç£×£Â£Ã»²Àï¤Ø¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï²ÄÇ½À¤â
¡¡µð¿Í¤Î£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È£Á¡¦¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£¹Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£±£·¡¢£²£³Ç¯¤ËÂ³¤£³Âç²ñÏ¢Â³¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£ÁÁÈ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¾¡¤Á¿Ê¤á¤ÐÊÆ¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Î½à·è¾¡¤â¤·¤¯¤Ï·è¾¡¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢£µ£¸ÅÐÈÄ¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤È¤Ê¤ë£´£¶¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£±£±¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¤«¤Í¤Æ¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÁ°²óÂç²ñ¤ÇÊì¹ñ¤Ë¹×¸¥¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤Ï¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Î£´¶¯Æþ¤ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤Ï£±¼¡£Ò¤ÇÇÔÂà¤â¡¢£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç£±£µ£°¥¥íÂæÃæÈ×¤òÏ¢È¯¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤«¤éÂ®µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£²²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µß±ç¤Î£²¿Í¤Ï¤È¤â¤Ëµð¿Í¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌóÃæ¡£º£µ¨ºÇ½ªÈ×¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Î½õ¸À¤Ç²£¼êÅê¤²¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿·¥¹¥¿¥¤¥ë·ÑÂ³¤ÇÍèÆü£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÊì¹ñ¤ØÎÏ¤òÃí¤®¡¢¤½¤·¤Æµð¿Í¤Î£²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°£Ö¤È£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¤ÆÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡£