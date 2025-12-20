¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÛÃË»Ò¥°¥ì¥³87¥¥íµé¡¦µÈÅÄÂÙÂ¤¡¡¡È½é½Ð¾ìV¡É¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ØÌ¾¾è¤ê
¡¡¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë87¥¥íµé·è¾¡¤Ï¡¢9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Æ±82¥¥íµé3°Ì¤ÎµÈÅÄÂÙÂ¤¤¬°ë¹¾ÂçÀ®¡Ê¤È¤â¤ËÆüÂÎÂç¡Ë¤ò6¡½0¤Ç²¼¤·¡¢Æ±³¬µé½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ³¬µéÅ¾¸þ½éÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ØÌ¾¾è¤ê¡£
¡¡½÷»Ò76¥¥íµé·è¾¡¤Ç¤Ï24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¤ÇÆ±¸ÞÎØ°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¶ÀÍ¥æÆ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢¾¾ÀãÂÙÍÕ¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë¤Ë2¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£