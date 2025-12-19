±§Ãè¤Ë¤½¤êÎ©¤Ä¡ÖÁÏÂ¤¤ÎÃì¡×¤Î3D±ÇÁü¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ±±À¤ÎÃæ¤òÈô¤Ö¤è¤¦
2024Ç¯7·î1Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬»£±Æ¤·¤¿À±±À¡ÖÁÏÂ¤¤ÎÃì¡×¡£NASA¤¬¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢À±±À¤ÎÃæ¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÏÂ¤¤ÎÃì¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÁÏÂ¤¤ÎÃì¡ÊPillars of Creation¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤é6500¸÷Ç¯¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¡È¤ï¤·À±±À¡É¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¥¬¥¹¤È¿Ð¤Ç¤Ç¤¤¿µðÂç¹½Â¤ÂÎ¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó4¸÷Ç¯¤«¤é5¸÷Ç¯¤Û¤É¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ï¤·À±±À¤Ï55¸÷Ç¯¤«¤é70¸÷Ç¯¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÄ¶µðÂç¡Ë¡£
¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬¡¢¿À¤Î¼ê¤Ë¤â¥¾¥ó¥Ó¤Î¼ê¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤È¤Æ¤â¿ÀÈëÅª¤Ê²èÁü¤ò»£±Æ¡¢2022Ç¯¤ËNASA¤¬¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óNASA¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤È¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬¼ý½¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÁÏÂ¤¤ÎÃì¤Î3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢Ìó2Ê¬È¾¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤¬¤È¤é¤¨¤¿²Ä»ë¸÷Àþ¤È¥¦¥§¥Ã¥Ö¤¬¤È¤é¤¨¤¿ÀÖ³°Àþ¤Î¤É¤Á¤é¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
º£²ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯±ÇÁü¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿Frank Summers²Ê³Ø¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãì¤Î²£¤ò¸Æ¤ÓÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï3D¹½Â¤¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Î²Ä»ë¸÷Àþ¤È¥¦¥§¥Ã¥Ö¤ÎÀÖ³°Àþ¤Ë¤è¤ë°Û¤Ê¤ë²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼Æ±¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë°Û¤Ê¤ë±§ÃèË¾±ó¶À¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤È¥¦¥§¥Ã¥Ö¤Î°ã¤¤
2¤Ä¤Î±§ÃèË¾±ó¶À¡¢¼ý½¸¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤âÅëºÜµ¡ºà¤â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁÏÂ¤¤ÎÃì¤Ë´Ø¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Ï¹â²»¤Î²Ä»ë¸÷Àþ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥§¥Ã¥Ö¤ÎÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤Ï²¹ÅÙ¤ÎÄã¤¤¥â¥Î¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿²èÁü¤Ï¿¼¤¤ÎÐ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãì¤Î¹õ¡¦Ãã¿§¤ÎÉôÊ¬¤äÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¿Ð¡¢ÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤ÎÅÅÎ¥¥¬¥¹¤ò¡¢¥¦¥§¥Ã¥Ö¤Î²èÁü¤Ïº°¿§ÇØ·Ê¤ËÌÀ¤ë¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿Ð¤ÈÈ¾Æ©ÌÀ¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÎÅÅÎ¥¥¬¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NASA¤ÎÅ·ÂÎÊªÍýÉôÌçMark Clampin»á¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NASA¤Î±§ÃèË¾±ó¶À¤Ë¤è¤ë°Û¤Ê¤ë¸÷¤ÎÇÈÄ¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï±§Ãè¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÂ¤¤ÎÃì¤Î¼þ°Ï¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢À±¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤Ê¸«Êý¤ÇË¤«¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢Meteoritic & Planetary Science¤Ë¤Æ¤½¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£