¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©»Ô¶üÏ©¡¢¶üÏ©»Ô°¤´¨¡¢¶üÏ©»Ô²»ÊÌ¡¢º¬¼¼»Ô¡¢¶üÏ©Ä®¡¢¸ü´ßÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 20Æü03:33»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ33Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤ò¶üÏ©»Ô¶üÏ©¡¢¶üÏ©»Ô°¤´¨¡¢¶üÏ©»Ô²»ÊÌ¡¢º¬¼¼»Ô¡¢¶üÏ©Ä®¡¢¸ü´ßÄ®¡¢ÉÍÃæÄ®¡¢É¸ÃãÄ®¡¢Äï»Ò¶þÄ®¡¢ÄáµïÂ¼¡¢Çò¹ÇÄ®¡¢ÊÌ³¤Ä®¡¢ÃæÉ¸ÄÅÄ®¡¢É¸ÄÅÄ®¡¢Íå±±Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©»Ô¶üÏ©¡¢¶üÏ©»Ô°¤´¨¡¢¶üÏ©»Ô²»ÊÌ¡¢º¬¼¼»Ô¡¢¶üÏ©Ä®¡¢¸ü´ßÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 20Æü03:33»þÅÀ
º¬¼¼ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÃëÁ°¤Þ¤Ç¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º¬¼¼¡¢¶üÏ©ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÃëÁ°¤«¤éÇ»Ì¸¤Ë¤è¤ë»ëÄø¾ã³²¤Ë¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
