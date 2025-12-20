¡ÚÀ¾Éð¡ÛÃçÅÄ·Ä²ðÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë
12·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÃçÅÄ·Ä²ðÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£
――¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃçÅÄ¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ç¤¹¡×
――¤â¤È¤Ï¤É¤Á¤é¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃçÅÄ¡Ö¤â¤È¤Ï±¦ÂÇ¤Á¤Ç¡¢Ãæ1¤Î»þ¤Ëº¸ÂÇ¤Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ç¤Ïº¸ÂÇ¤Á1ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤ÇÎ¾ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
――Âç³Ø¤ÇÎ¾ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃçÅÄ¡Öº¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ïº¸¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃÄ§¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
――ÃçÅÄÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢º¸ÂÇÀÊ¤È±¦ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃçÅÄ¡ÖÃæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤Èº¸ÂÇÀÊ¤Ç¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤Ïº¸¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤â¤¦¤Þ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦¤Ï°¤¤¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤éÊÕ¤¬°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é±¦ÂÇÀÊ¤Çº¸Åê¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃçÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë±¦ÂÇÀÊ¤ÇÂÇ¤Ä»þ¤Ë¥¤¥ó¥³ー¥¹¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤³¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤«¤òÎý½¬¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
――º£¥·ー¥º¥ó¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¡¢¥µー¥É¡¢¥·¥çー¥È¡¢³°Ìî¤ò¼é¤ê¡¢5¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃçÅÄ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Éô¤½¤³¤Þ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤¬Çä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥ì¥Ù¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÃçÅÄ¡ÖÂÇ¤Æ¤Æ¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤¿¤é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´ïÍÑÉÏË³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤«¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥Õ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÃçÅÄ¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âÃÃ¤¨¤Æ¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ë¡£¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――ºÇ¸å¤Ë¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃçÅÄ¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡§Ê¸²½ÊüÁ÷¡¦Ä¹Ã«ÀîÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー