ÂæËÌÃæ¿´Éô¤ÇÌµº¹ÊÌÀÚ¤ê¤Ä¤±3¿Í»àË´¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤âÈô¤Ó¹ß¤ê»àË´
ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç19Æü¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤¿¤¦¤¨¡¢¿ÏÊª¤Ç¼¡¡¹¤È¿Í¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢·úÊª¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´ÂæËÌ±Ø¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤ÇÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿57ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÎÙ¤ÎÃæ»³±Ø¤Î¶á¤¯¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤âÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤Æ¿ÏÊª¤ÇÌµº¹ÊÌ¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë2¿Í¤¬»àË´¡¢8¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¡¢¶á¤¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¸å¡¢6³¬¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Èï³²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£