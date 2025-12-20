¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥óDF¾®¿ù·¼ÂÀ¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø¤Î°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó13²¯4000Ëü±ß¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å2°Ì¤Î¹â³Û¤Ë
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¤ÎÌ¾ÌçE¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï18Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó1Éô¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤ÎU¡½20ÆüËÜÂåÉ½DF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê19¡Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÍèÇ¯1·î1Æü¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤ÈÆ±Î½¤È¤Ê¤ë¡£²¤½£Ä©Àï3Ç¯ÌÜ¤Ë5Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡×¤È¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤Ï°ÜÀÒ¶â¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Ë¹â³Û¤È¸øÉ½¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È6000Ëü¥¯¥í¡¼¥Ê¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤Ë2000Ëü¥¯¥í¡¼¥Ê¡ÊÌó3²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Î½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÅÆî¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿24Ç¯3·î»þ¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï100Ëü¥¯¥í¡¼¥Ê¡ÊÌó1700Ëü±ß¡Ë¶¯¤È¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏÌó2Ç¯´Ö¤ÇÌó80ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£