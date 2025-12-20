¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡ÛÂçÊ÷Ë¡¡¶¯ÎÏ¤Ê½®Â¤Ç¸ºÅÀ¤Ï¤Í¤Î¤±Í½ÁªÆÍÇË
¡¡SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï19Æü¡¢4ÆüÌÜ10R¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£20Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï8¡Á10R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¸ºÅÀ¤ò¸«»ö¤ËÈÔ²ó¤·¤¿¡£ÂçÊ÷Ë¡Ê42¡á»³¸ý¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ3R¤Ç6¥³¡¼¥¹¤«¤é2Ãå¡£2ÁöÌÜ¤Î½éÆü¥¤¥óÀï¤ÇÂÔµ¡¹ÔÆ°°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¡¢7ÅÀ¤Î¸ºÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÍ½Áª¤ò11°Ì¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï8·î¤Î¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¡Ê3Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤¬Íß¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö½àÍ¥¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÂ¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º½àÍ¥¾¡Àï¤Ï8R4¹æÄú¡£¶¯ÎÏ¤Ê½®Â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È2²óÌÜ¤ÎSGÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡£