¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï19Æü¡¢4ÆüÌÜ10R¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£20Æü¤Î5ÆüÌÜ¤Ï8¡Á10R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡¸ºÅÀ¤ò¸«»ö¤ËÈÔ²ó¤·¤¿¡£ÂçÊ÷Ë­¡Ê42¡á»³¸ý¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ3R¤Ç6¥³¡¼¥¹¤«¤é2Ãå¡£2ÁöÌÜ¤Î½éÆü¥¤¥óÀï¤ÇÂÔµ¡¹ÔÆ°°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¡¢7ÅÀ¤Î¸ºÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÍ½Áª¤ò11°Ì¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£

¡¡º£Ç¯¤Ï8·î¤Î¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¡Ê3Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡£µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤¬Íß¤·¤¤¡£

¡¡¡Ö½àÍ¥¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÂ­¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º½àÍ¥¾¡Àï¤Ï8R4¹æÄú¡£¶¯ÎÏ¤Ê½®Â­¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¿È2²óÌÜ¤ÎSGÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡£