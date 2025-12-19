¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 50 pro¡×¤ÎÆüËÜ¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤ËAndroid 16¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤¬Äó¶¡³«»Ï
|5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 50 pro¡ÊXT2321-1¡Ë¡×¤¬Android 16¤Ë¡ª
Lenovo»±²¼¤ÎMotorola Mobility¡Ê°Ê²¼¡¢Motorola¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥â¥È¥í¡¼¥é¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë5GÂÐ±þ¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Ömotorola edge 50 pro¡Ê·¿ÈÖ¡§XT2403-4¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid 16¡×¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤¬2025Ç¯11·îËöÆü¤è¤ê½ç¼¡Äó¶¡³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
motorola edge 50 pro¤ÏMotorola¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¾å°Ìµ¡¼ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Îmotorola edge ** pro¤ÏQualcommÀ½¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸þ¤±SoC¤Ç¤¢¤ëSnapdragon 8¥·¥ê¡¼¥º¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ËQualcommÀ½¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥ì¥ó¥¸¸þ¤±¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖSnapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ä²¼¤²¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÁ°µ¡¼ï¡Ömotorola edge 50 pro¡×¤Ç¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68½àµò¡Ë¤äºÇÂç125W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¡ÖTurboPower¡×¤Ë¤â°ú¤Â³¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢125W Turbo Power¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ 125W¡×¡ÊUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤äËÜÂÎ¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ömotorola edge 50s pro¡Ê·¿ÈÖ¡§A402MO¡Ë¡×¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSoftBank¡×¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SoftBank¤Ç¤ÏµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÃÓ»ÄÎÌ1¡ó¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤ï¤º¤«19Ê¬¤Ç100¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¿À¥¸¥å¡¼¥Ç¥ó¡×ÂÐ±þÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÌó6.7¥¤¥ó¥ÁSuper HD¡Ê1220¡ß2712¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä12GB RAM¡¢256GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢4500mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç50W¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÅÅÎÏ¶¦Í¡ÊºÇÂç10W¡Ë¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.1¡¢DisplayPort 1.4¡Ë¡¢Wi-Fi 6E¡¢Bluetooth 5.4¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢NFC Type A¡¿B¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡ß2¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢´Ä¶¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¡¢SAR¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥³¡¼¥×¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢´éÇ§¾Ú¡¢»ØÌæÇ§¾Ú¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ0.64¦Ìm¡¢4in1¡Ë¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.9¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢4in1¡¢Omni-directional PDAF¡¢Laser AF¡Ë¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.4¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mmÁêÅö¡¢OIS¡Ë
¡¦Ìó1300Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1.12¦Ìm¡Ë¡¿Ä¶¹³Ñ¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥13mmÁêÅö¡¢²è³Ñ120¡ë¡Ë
¡¦Ìó1000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ1.0¦Ìm¡¢PDAF¡Ë¡¿Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥73mmÁêÅö¡¢¸÷³Ø3ÇÜ¡¢OIS¡Ë
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó161.23¡ß72.4¡ß8.19mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó186g¡¢ËÜÂÎ¿§¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ë¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥ê¥å¥¯¥¹¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î2¿§Å¸³«¡£ÆÈ¼«¤ÎAIµ¡Ç½¡Ömoto ai¡×¤òÅëºÜ¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¤ÈeSIM¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢KDDI¤Ç¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¤ÎÂÐ±þSIM¤¬¡Öau Nano IC Card 04¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºÉÊ¤Ï125W ¥¿¡¼¥Ü¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊUSB Type-C to USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë´Þ¤à¡Ë¡¢SIM¼è¤ê½Ð¤·¥Ô¥ó¡¢¥«¥Ð¡¼¡¢¥¬¥¤¥ÉÎà¡¢LG¡ÊË¡Îá¡¿°ÂÁ´¡¿µ¬À©¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥â¥È¥í¡¼¥é¡¢FeliCaÂÐ±þ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 50 pro¡×¤òÈ¯É½¡ª7·î12ÆüÈ¯Çä¤Ç²Á³Ê¤Ï7Ëü9800±ß¡£SoftBank¸þ¤±¡Ö50s¡×¤â - S-MAX
¡¦¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¿·¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 50 pro¡×¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤Î¡Ömotorola edge 50s pro¡×¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û - S-MAX
5G NR: n1, n3, n5, n8, n28, n41, n66, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band 1, II, IV, V, VIII
2G GMS: 850, 900, 1800, 1900MHz
È¯Çä»þ¤Ë¤ÏAndroid 14¡ÊMYUI 5.0¡Ë¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯2·î¤è¤êAndroid 15¡ÊMYUI 6.0¡Ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ºÇ¿·¤ÎAndroid 16¡ÊMYUI 7.0¡Ë¤¬Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¢ª¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î³ÎÇ§¡×¢ª¡ÖÎ»²ò¡×¢ª¡Öº£¤¹¤°ºÆµ¯Æ°¡×¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖÃ¼Ëö¾ðÊó¡×¢ª¡Ö¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¡×¤«¤é³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢Android 16¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ä¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¸þ¾å¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼µ¡Ç½¶¯²½¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Motorola(¥â¥È¥í¡¼¥é) motorola edge 50 pro 12GB/256GB ¥ê¥å¥¯¥¹¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ ¡ÚÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ÉÊ¡Û PB1K0001JP
Motorola(¥â¥È¥í¡¼¥é)
2024-07-12
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
