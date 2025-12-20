¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡Û¾®ÃÓ¸øÀ¸¤¬¹¥Ä´µ¡¥²¥Ã¥È¡Ö¹Ô¤Â¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×ÇÕ¤¬£²£°Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ¸øÀ¸¡Ê£³£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬º£Àá¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿£±£·¹æµ¡¤Ï½é²¼¤í¤·Àá¤ÇÈªÎµÀ¸¤¬·Ú²÷¤Ê½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¡ÖÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²óÅ¾¤¬¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ô¤Â¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹¥´¶¿¨¤Ç¾Ð¤ß¤â¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨£¶¡¦£³£¶¤ò»Ä¤·¡¢£±·î¤«¤é¤Ï£²£°£²£´Ç¯Á°´ü°ÊÍè£´´ü¤Ö¤ê£µ²óÌÜ¤Î£Á£±Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£Æ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´À°¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ï£Á£±¤ò¥¡¼¥×¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ê¥¿¥¤¥×¡£°ìÁö°ìÁö¡¢¾å¤ÎÃå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£Íî¤ÁÃå¤Ê§¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¹¥Áö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£