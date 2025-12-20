¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û»³ËÜÎ´¹¬ £´¥«¥É¤Þ¤¯¤ê¤Ç½àÍ¥²÷¾¡¡Ö¿¤Ó¤Ï¥¨¥°¤¤¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×µé¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜÎ´¹¬¡Ê£´£¸¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£´ÏÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½àÍ¥£±£±£Ò¡¢£´¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¥¤¥ó¤ÎÆ£²¬½Ó²ð¤Þ¤Ç¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë½àÍ¥ÁÈ¤Ç¤µ¤¨¤â¡Ö»³ËÜÁª¼ê¤ÎÂ¤ÏËÜÊª¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¶¯Îõ¤Ê¿¤ÓÊý¡£¡Ö£´ÆüÌÜ¸åÈ¾¤«¤éÂ¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿¤Ó¤Ï¥¨¥°¤¤¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×µé¡£½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÍ¥¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ´°Á´¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢£¶¾¡¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤ÇÅöÃÏ£²²óÌÜ¤Î£Ö¡£¡Ö¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¡£º£Ç¯£³²óÌÜ¡¢ÄÌ»»£µ£¶²óÌÜ¤Î£Ö¤òÁÀ¤¤¡¢Ä¶È´¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¹¶¤á¤ËÅ°¤¹¤ë¡£