¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¡ÛÆÇÅçÀ¿¤¬Í½Áª¼ó°ÌÄÌ²á¡¡£Ç£Ð¡õ£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ï²áµî£¸¿Í¡ÖÂ¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÇÅçÀ¿¡Ê£´£±¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ£·£Ò¤â¡¢£µ¹æÄú¤Ç£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡££µÀï£²¾¡£²Ãå£²ËÜ£³Ãå£±ËÜ¤Î¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤Ç¡¢Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¤â¡Ö²ó¤êÂ¤È¤«µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£Áí¹çÅª¤Ë¸«¤ÆÃæ·ø¾å°Ì¡£½øÈ×¤«¤é¤·¤¿¤éÂ¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê½éÀ©ÇÆ¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ¾Êý¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï²áµî£¸¿Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½àÍ¥¡¢Í¥¾¡Àï¤ò£±Ãå¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º½é£Ö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ë¾å£¹¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£