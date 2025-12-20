¡Ö¹©¾ì¤Î¥À¥¯¥È¤«¤éÇò±ì¡× ÊÛÅö¡¦µë¿©¤Î¹©¾ì¤Ç»ÜÀß¤Î°ìÉô¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö ¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡áÀÅ²¬¡¦ÈØÅÄ»Ô
12·î19ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤ÎÊÛÅö¡¦µë¿©¹©¾ì¤Ç¡¢»ÜÀß¤Î°ìÉô¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å6»þ5Ê¬º¢¡¢ÈØÅÄ»Ôµ¤»ÒÅç¤Ë¤¢¤ëÊÛÅö¡¦µë¿©À½Â¤²ñ¼Ò¤Î2³¬·ú¤Æ¹©¾ì¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Î°ìÉô20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò¾Æ¤¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹©¾ì1³¬¤ÎÎäÅà¼¼¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¹©¾ìÆâ¤Î±ì´¶ÃÎ´ï¤¬ºîÆ°¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¹©¾ì¤Î¥À¥¯¥È¤«¤éÇò±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£