ÂæÏÑ¡ÈÍ¿ô¤ÎÈË²Ú³¹¡É¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±3¿Í»àË´¡¡ÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¿ÏÊª¤ò¡ÄÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Áø¶ø¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤òµÕÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇµÞ¤¤¤ÇÆ¨¤²¤¿¡×¡Únews23¡Û
ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ±Ø¤Î½Ð¸ý¶á¤¯¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃË¤¬¿ÏÊª¤ÇÊ£¿ô¤Î¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Î²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÍ¿ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°³¹¡¦Ãæ»³¡£ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âË¬¤ì¤ë¡È¿Íµ¤¤ÎÈË²Ú³¹¡É¤¬ÆÍÇ¡¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î19Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡£ÂæÏÑºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¡¢ÂæËÌ±Ø¤Î½Ð¸ý¤ÇÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø¤Î¹½Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¡£¹õ¤¤Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤·¤¿1¿Í¤ÎÃË¡£¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿È¯±ìÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¼þÊÕ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Çò¤¤±ì¤¬¹¤¬¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë½¼Ëþ¡£¹½Æâ¤Ï°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤ÏÎÙ¤ÎÃæ»³±ØÊýÌÌ¤ËÆ¨Áö¡£¶á¤¯¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÈ¯±ìÃÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÕ¶á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â»ý¤Á¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¼¡¡¹¤ÈÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤â¡£ÃË¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·úÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¢¤¿¤ê¤ÏÈáÌÄ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸½¾ì¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¡£Æ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯±ìÃÆ¤Î½¤¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Å¹¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁ´¿È¹õ¤¤Éþ¤Ç¡¢¿ÏÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ò2ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡×
¶á¤¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ØÆþ¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃÏ²¼Å´¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸å¤í¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÇÃÏ²¼1³¬¤«¤é¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±»Ï¤á¡¢4³¬¤âÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¥Ê¸ÍÆµ¿¼Ô¡¢27ºÐ¡£ÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ç¡¢º£Ç¯7·î¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥ÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢¶õ·³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¡¢°û¼ò±¿Å¾¤òÍýÍ³¤Ë½üÂâ½èÊ¬¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯±ìÃÆ¤Î¤Û¤«¡¢¼êÀ½¤ÎÇúÈ¯Êª¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô°Ê³°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ËÁø¶ø¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ä
¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÆüËÜ¿Í
¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê±ì½¤¤¤È¤¤¤¦¤«ÊÑ¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤Î¤Ü¤ê½ª¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«Áû¤¬¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤ÃÏ²¼Å´¤ÎÊý¤Ë¿Í¤¬¤ß¤ó¤ÊÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤òµÕÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇµÞ¤¤¤ÇÆ¨¤²¤¿¡£¡ÊQ.¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡©¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Ï±ìËë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê¹¤¤¤¿¤éÇúÃÝ¤«²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë±ìËë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÇúÃÝ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤Ë¤ª¤¤¡×
³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£