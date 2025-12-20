¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¡ÛÂçÊ÷Ë¡¡¸ºÅÀ¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤Æ½àÍ¥¿Ê½Ð¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÂ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ÷Ë¡Ê£´£²¡á»³¸ý¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î£³£Ò¡¢£µ¹æÄú¤Ê¤¬¤é£¶¹æÄú¡¦¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¤¬²ó¤ê¹þ¤ß£¶¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£µ¥³¡¼¥¹»³ºê·´¤Î¹¶¤á¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ£²Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡£µÀï£²¾¡£²Ãå£²²ó¤ÈÃå¤ò¤Þ¤È¤á¡¢½éÆü¤Î¸ºÅÀ¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£ÁêËÀ£¹£°¹æµ¡¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤¡£Ä¾Àþ¤ÇÂÉé¤±¤¹¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£½àÍ¥¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÂ¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¶¯ÎÏ¤Ê½®Â¤òÉð´ï¤Ë£²²óÌÜ¤Î£Ó£ÇÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£