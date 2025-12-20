ÂæËÌÌµº¹ÊÌ½±·â¡¡µ¾À·¼Ô3¿Í¤Ë¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤â»àË´¡¿ÂæÏÑ
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï·ÙÈ÷°÷¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¸½ºß¤ÏÌµ¿¦¤Ç27ºÐ¡£19Æü¸á¸å¡¢ÂæËÌ¥á¥È¥í¡ÊMRT¡ËÂæËÌ±Ø¤ÎÃÏ²¼ÄÌÏ©½Ð¸ýÉÕ¶á¤ÇÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ2¿Í¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¸å¤ËÆ¨Áö¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³±Ø¶á¤¯¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¿ÏÊª¤ÇÇã¤¤ÊªµÒ¤é7¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¡£
ÃË¤ÏÈÈ¹Ô¸å¡¢»àË´¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄÀÐÐô¤¡¢Á¾°ÊÇ«¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
