¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÊöÎµÂÀ TR2nd¤Ç£´Ãå£²ËÜ¤â½®Â¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¾åµé¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¤ÎÂè£²Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÊöÎµÂÀ¡Ê£´£°¡áº´²ì¡Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£äÂè£²Àï£±£²£Ò¤Ç¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ç¾å°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢£±£Í½Ð¸ý¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¸åÂà¡£Æ»Ãæ¡¢É¬»à¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ç£´Ãå¤È¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²Áö¤Ï£´Ãå£²ËÜ¤Ç£·°Ì¥¿¥¤¡£¥Ù¥¹¥È£¶¤Ë»Ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÀï£²Ãå°Ê¾å¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¡ÖÂ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¿Í¤Ë¤ÏÉé¤±¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¾åµé¡££±£Í¤Î½®¤ÎÊÖ¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£äºÇ½ªÀï¤Ï£³¹æÄú¡£¹¶¤á°ÌÃÖ¤«¤é¹âÂ®¥¿¡¼¥ó¤ÇÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£