¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¡Öµ²ñ¼¤Î¾õÂÖ¤ÏÃ¦¤·¤¿¡×È¯É½¤â¡Ä¾õ¶·¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÀÈ¼å¡×¤È·Ù¹ð¡¡¹ñºÝÅª¤Ê¿©ÎÁ´íµ¡¤Î´Æ»ëµ¡´Ø
¹ñºÝÅª¤Ê¿©ÎÁ´íµ¡¤Î´Æ»ëµ¡´Ø¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¡Öµ²ñ¼¤Î¾õÂÖ¤ÏÃ¦¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬º£¤âºÇ°¥ì¥Ù¥ë¤Î¿©ÎÁÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÀÈ¼å¤À¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤Ê¿©ÎÁ´íµ¡¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ëIPC¡á¡ÖÅý¹ç¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃÊ³¬Ê¬Îà¡×¤Ï¡¢10·î¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï°Ê¹ß¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¤ä¾¦¶ÈÊª»ñ¤ÎÎ®Æþ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¡Öµ²ñ¼¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÃÏ°è¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IPC¤Ï8·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¿Í¸ý¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë50Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µ²ñ¼¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤â¡¢50Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¿¼¹ï¤Ê¿©ÎÁÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ºÇ°¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö²õÌÇÅª¾õ¶·¡×¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÞÀ±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤Ç°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´íµ¡Åª¤Ê¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤äÇ¥»ºÉØ¤¬¼£ÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IPC¤ÏÀïÆ®¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¤ä¾¦¶ÈÊª»ñ¤ÎÎ®Æþ¤¬»ß¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤¬2026Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤ËºÆ¤Óµ²ñ¼¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾õ¶·¤Î²þÁ±¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ç½½Ê¬¤Ê»Ù±ç¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£