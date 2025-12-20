²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇµÒ¤ÎºâÉÛ¤òÃÖ¤°ú¤¤« ¼«¾Î¡¦²»³Ú²È¤ÎÃË¤òÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡áÉÍ¾¾»Ô
ÉÍ¾¾»Ô¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇµÒ¤¬ÃÖ¤Ëº¤ì¤¿ºâÉÛ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¼«¾Î¡¦²»³Ú²È¤Î40Âå¤ÎÃË¤¬12·î19Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©°ËÆá»Ô¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦²»³Ú²È¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï19Æü¸áÁ°10»þÈ¾º¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Î50Âå¤Î½÷ÀµÒ¤¬ÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¸½¶â2Ëü±ßÆþ¤ê¤ÎºâÉÛ¤È¥«ー¥ÉÎà10ÅÀ¡Ê1000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷ÀµÒ¤«¤é¤Î110ÈÖ¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¡¢¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÇÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¡¢ÃË¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£