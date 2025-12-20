¡ÖÁ°¤Î¼Ö¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬²ßÊª¼Ö¤ËÄÉÆÍ ¾èµÒ15¿Í¤ò´Þ¤áÁ´°÷¤Ë¤±¤¬¤Ê¤·¡áÀÅ²¬»Ô
12·î19ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬²ßÊª¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å7»þº¢¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¸æ¹¬Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¤·¤º¤Æ¤Ä¥¸¥ã¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê34¡Ë¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬¡¢Á°Êý¤ÇÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÆâ¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê45¡Ë¤Î²ßÊª¼Ö¤Î¸åÉô¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¾èµÒ15¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ï¡ÖÁ°¤Î¼Ö¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
