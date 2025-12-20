¥É¥ë±ß¡¢Ä´À°¥È¥ì¥ó¥É½ªÎ»¤ÎÃû¸õ¤â¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÇã¤¤Í¥Àª¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£µ£·±ßÂæÈ¾¤Ð¤ÈËÜÆü¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Û¤ÉÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î£Ç£·²ñ¹ç¸å¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö°ÙÂØÆ°¸þ¤Ï°ìÊý¸þ¤ÇµÞ·ã¤ÊÆ°¤¡£Í«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ìá¤êÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¤°¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÆü¤ÏÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿¢ÅÄºÛ¸õ¤Î²ñ¸«¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²þ¤á¤Æ»Ô¾ì¤Ï±ß°Â¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¥£·£µ¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡££³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤âÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Ï½Ì¾®Êý¸þ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ï´Ë¤ä¤«¤È¤Î¸«Êý¤¬¡¢ËÜÆü¤Î±ß°Â¤ÎÈ¿±þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏËÜÆü¤Î¾å¤²¤Ç£²£±ÆüÀþ¤ò°ìµ¤¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·î²¼½Ü¤«¤é¤ÎÄ´À°¥È¥ì¥ó¥É½ªÎ»¤ÎÃû¸õ¤â¸«¤é¤ì¡¢Íè½µ°Ê¹ß¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜÀè¤Ï£±£±·î£²£°Æü¤Î¹âÃÍ£±£µ£·¡¥£¹£°±ßÉÕ¶á¤¬¾åÃÍ¥á¥É¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£
USD/JPY¡¡157.49¡¡EUR/JPY¡¡184.42
GBP/JPY¡¡210.43¡¡AUD/JPY¡¡104.08
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡ËÜÆü¤ÏÆü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¿¢ÅÄºÛ¸õ¤Î²ñ¸«¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²þ¤á¤Æ»Ô¾ì¤Ï±ß°Â¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¥£·£µ¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡££³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤âÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Ï½Ì¾®Êý¸þ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ï´Ë¤ä¤«¤È¤Î¸«Êý¤¬¡¢ËÜÆü¤Î±ß°Â¤ÎÈ¿±þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏËÜÆü¤Î¾å¤²¤Ç£²£±ÆüÀþ¤ò°ìµ¤¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·î²¼½Ü¤«¤é¤ÎÄ´À°¥È¥ì¥ó¥É½ªÎ»¤ÎÃû¸õ¤â¸«¤é¤ì¡¢Íè½µ°Ê¹ß¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜÀè¤Ï£±£±·î£²£°Æü¤Î¹âÃÍ£±£µ£·¡¥£¹£°±ßÉÕ¶á¤¬¾åÃÍ¥á¥É¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£
USD/JPY¡¡157.49¡¡EUR/JPY¡¡184.42
GBP/JPY¡¡210.43¡¡AUD/JPY¡¡104.08
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ