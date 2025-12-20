£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¹£°¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö11:06¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:06¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48242.12¡Ê+290.27¡¡+0.61%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23230.36¡Ê+224.00¡¡+0.97%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50385¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+825¡¡+1.64%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT16:06
±ÑFT100¡¡ 9885.99¡Ê+48.22¡¡+0.49%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24285.47¡Ê+85.97¡¡+0.36%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8164.71¡Ê+14.07¡¡+0.17%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.473¡Ê+0.013¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.130¡Ê+0.008¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.809¡Ê+0.006¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.240¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.888¡Ê+0.038¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.519¡Ê+0.038¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.456¡Ê+0.051¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.748¡Ê+0.006¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.016¡Ê+0.051¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á56.47¡Ê+0.32¡¡+0.57%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4378.00¡Ê+13.50¡¡+0.31%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88223.75¡Ê+2640.87¡¡+3.09%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1389Ëü1712±ß¡Ê+415831¡¡+3.09%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48242.12¡Ê+290.27¡¡+0.61%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23230.36¡Ê+224.00¡¡+0.97%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50385¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+825¡¡+1.64%¡Ë
²¤½£³ô¼°19ÆüGMT16:06
±ÑFT100¡¡ 9885.99¡Ê+48.22¡¡+0.49%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24285.47¡Ê+85.97¡¡+0.36%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8164.71¡Ê+14.07¡¡+0.17%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.473¡Ê+0.013¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.130¡Ê+0.008¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.809¡Ê+0.006¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.240¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.888¡Ê+0.038¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.519¡Ê+0.038¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.456¡Ê+0.051¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.748¡Ê+0.006¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.016¡Ê+0.051¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á56.47¡Ê+0.32¡¡+0.57%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4378.00¡Ê+13.50¡¡+0.31%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88223.75¡Ê+2640.87¡¡+3.09%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1389Ëü1712±ß¡Ê+415831¡¡+3.09%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì