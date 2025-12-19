¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©ÃËÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì½Ö¤ÇÎä¤á¤µ¤»¤ë¡ÖNGÈ¯¸À¡×
Îø°¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¡×¤Ï£²¿Í¤Î´Ø·¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿°ì¸À¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¿´¤òÎä¤Þ¤·¤Á¤ã¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì½Ö¤ÇÎä¤á¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡ÖNGÈ¯¸À¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö£±¿Í¤ÎÊý¤¬µ¤¤¬³Ú¡×
¡Ö¼«Î©¤·¤Æ¤Þ¤¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥º¥·¥ó¤È¶Á¤¯¤Ò¤È¸À¡£¡ÖÎø°¦¤ÏÌÌÅÝ¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸ý¤Ë¤»¤º¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤Þ¤«¤»¤ë¡×
¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤ä¿©»öÁª¤Ó¤Ç¤Ä¤¤»È¤¤¤¬¤Á¤Ê¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£ËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Öµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ä¤â¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃËÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö³Ú¤·¤àµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡»¡»·¯¤Ê¤é¡Á¡×¡Ö¸µÈà¤À¤Ã¤¿¤é¡Á¡×
¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÃÏÍë¥ï¡¼¥É¡£Â¾¤ÎÃËÀ¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò°ì½Ö¤ÇÊ´ºÕ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²áµî¤ÎÎø¿Í¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö²¶¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Îø¿´¤¬°ìµ¤¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤Èæ³Ó¤Ï¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍÆ°×¤Ê°ì¸À¤Ç´Ø·¸À¤Î¶õµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£Èà¤È¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£²óµó¤²¤¿È¯¸À¤ò¤Ä¤¤¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
