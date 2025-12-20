¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¡¡ºòÇ¯¾å²ó¤ë1¿ÍÅö¤¿¤ê7500Ëü±ß
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÂçÃ«¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¼õ¤±¼è¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤¬¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¡ÊÌó7500Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£ºòÇ¯¤Î47Ëü7441¥É¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¬ÇÛ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´12µåÃÄ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÁí³Û¤ÏºòÇ¯¤«¤éÈù¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£WS¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê35Ëü4118¥É¥ë¡ÊÌó5500Ëü±ß¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤Èº£±Ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê4Ëü8741¥É¥ë¡ÊÌó760Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£